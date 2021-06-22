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Kontrolden çıkan tır, 3 aracı biçip geçti: 3 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çukurhüseyin Mahallesi'nde bir tır, üç otomobili ezdi. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan tır, 3 aracı biçip geçti: 3 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkan tır, 3 aracı biçip geçti: 3 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çukurhüseyin Mahallesi'nde bir tır, üç otomobili ezdi. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

22 Haziran 2021 Salı 15:31
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Balıkesir - Savaştepe yolunun 15. kilometresinde Recep B. yönetimindeki tırın; ticari taksi,transit araç ve bir otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Tır şoförünün şerit ihlali yaptığı iddia edilen kazada Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada yaralanan tır şoförü Recep Ö., Mustafa Keskin ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda ambulans ve jandarma ekibinin sevk edildiği bölgeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal da giderek incelemelerde bulundu.

Son Güncelleme: 22.06.2021 18:17
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