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Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru öldürüp intihar etti!

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla başına ateş ederek yaraladı.

Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru öldürüp intihar etti!

Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Doktoru öldürüp intihar etti!

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla başına ateş ederek yaraladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 16:01
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Saldırgan, olayın hemen ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Ameliyata alınan iki şahıs da hayatını kaybetti.

Bugün saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

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Konya Şehir Hastanesinde Silahlı Saldırı! Doktoru öldürüp Intihar Etti!
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