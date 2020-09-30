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Korona çetesine darbe

İstanbul’da pandemi sürecini fırsat bilen suç örgütü telefon ve internet üzerinden ulaştığı vatandaşları cep telefonu satma vaadiyle dolandırdı.

Korona çetesine darbe

Korona çetesine darbe

İstanbul’da pandemi sürecini fırsat bilen suç örgütü telefon ve internet üzerinden ulaştığı vatandaşları cep telefonu satma vaadiyle dolandırdı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:25

Şüphelilerin cep telefonu yerine bahçe makası, su, bitki çayı tarzı ürünler kargoladıkları ve insanları bu şekilde mağdur ettikleri belirlendi. Şahıslara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da pandemi sürecini fırsat bilen suç örgütü telefon ve internet üzerinden ulaştığı vatandaşları cep telefonu satma vaadiyle dolandırdı. Şüphelilerin cep telefonu yerine bahçe makası, su, bitki çayı tarzı ürünler kargoladıkları ve insanları bu şekilde mağdur ettikleri belirlendi. Şahıslara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Konya ve Edirne illerinde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi Veya Banka, Sigorta Ya Da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Veya Bu Kurum Veya Kuruluşlarla Ilişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158 1-L)" ve "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158 1-F)" suçları kapsamında yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda, B.C. liderliğinde kurulan suç örgütünün, vatandaşları VOIP numaralar aracılığı ile aradıkları veya kurmuş oldukları siteler aracılığıyla THY kurumunun kayıp cep telefonlarının satışını yaptığını belirttikleri anlaşıldı. Almış oldukları siparişleri müşteki şahısların adına kargo firmaları aracılığı ile gönderdikleri ancak gönderilen kargo paketlerinin içerisinden alınan ürün dışında alakasız ürünlerin gönderildiği belirlendi.

Bu yolla çok sayıda vatandaşı ikna ederek haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Ayrıca şahısların pandemi sürecinde Instagram ve Facebook isimli sosyal paylaşım sitelerinde reklam yoluyla elektronik cihaz (matkap, traş makinesi vb.) satışı gerçekleştirme vaadiyle de dolandırıcılık eylemleri yaptıkları, kargo şirketleri aracılığıyla yapılan kargolama işlemleri 3. şahıslar adına açılmış olan şirketler aracılığı ile yapıldığı belirlendi.

Vatandaşlardan elde edilen haksız kazançlar ile kargo şirketleri bünyesinde bulunan bu şirket hesaplarından şüpheli şahıs hesaplarına dağıldığı tespit edildi. Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 Eylül tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet pompalı tüfek, 41 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, Çok sayıda laptop, cep telefonu ve simkart, Rulo şeklinde düzenlenmiş çok sayıda kargo gönderi fişleri, 50 bin TL para, 5 Amerikan Doları, 10 Paunt, 10 Suudi Arabistan Riyali, 10 Katar Riyali, 10 İsrail Şekeli, 5 bin Irak Dinarı, Çok sayıda yüksek tutarlı banka dekontu, Çok sayıda doküman, Kargo poşetleri içerisinde bulunan çok sayıda ürün, Çok sayıda sıvı madde, fotoğraf makinesi, dağ makası, ayakkabı, çanta ele geçirildi.

Dosya kapsamında yakalanan şahıslar ve ele geçirilen materyaller ile ilgili olarak gözaltı ve inceleme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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