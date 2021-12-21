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Kreş öğretmeni komşusunu yaktı!

Bağcılar'da kreş öğretmeni Gözde Aytar, 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Çoşar'ı kolundaki 8 tane bileziği almak için yakarak öldürmüştü. Gözde Aytar için istenen ceza belli oldu.

Kreş öğretmeni komşusunu yaktı!

Kreş öğretmeni komşusunu yaktı!

Bağcılar'da kreş öğretmeni Gözde Aytar, 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Çoşar'ı kolundaki 8 tane bileziği almak için yakarak öldürmüştü. Gözde Aytar için istenen ceza belli oldu.

21 Aralık 2021 Salı 14:03
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Bağcılar'da komşusu Gülcemal Çoşar'ı (71) kolundaki 8 tane bileziği almak için yakarak ölümüne neden olan kreş öğretmeni Gözde Aytar (34) hakkında 'yanıcı madde kullanarak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Gözde Aytar'ın maktule Gülcemal Çoşar'ın evine fatura götürmek bahanesiyle ara ara evine girdiği kaydedildi.

Olay günü şüphelinin maktulün kolundaki bilezikleri almak için eve girdiği, ilk etapta maktulü tülbentle boğmaya çalıştığı ve kolundaki bilezikleri zorla aldığı belirtildi. Şüphelinin bilezikleri aldıktan sonra yanıcı madde dökerek Gülcemal Çoşar'ı ateşe verdiği ve yanar vaziyette bırakarak bileziklerle olay yerini terk ettiği belirtildi.

Yapılan aramalarda bileziklerin olay sonrasında boş bir arazide poşet içerisinde bulunduğu da kaydedildi. Gözde Aytar ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Gülcemal Çoşar'ı yakmadığı ve bilezikleri yağmalamadığını savundu.

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Kreş öğretmeni Komşusunu Yaktı!
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