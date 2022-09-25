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Malatya'da feci tır kazası: çok sayıda ölü var!

Malatya'da feci TIR kazası yaşandı. TIR'la hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Malatya'da feci tır kazası: çok sayıda ölü var!

Malatya'da feci tır kazası: çok sayıda ölü var!

Malatya'da feci TIR kazası yaşandı. TIR'la hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

25 Eylül 2022 Pazar 12:57

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde feci TIR kazası yaşandı. Doğanlar mevkiinde Malatya'dan Kayseri yönüne giden hafif ticari araç, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 5 hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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