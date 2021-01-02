Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Göksun Millet Konağı ve Meydanı Tamamlandı
Göksun Millet Konağı ve Meydanı...
SANKO Holding onursal başkanı Konukoğlu’na vefa ödülü
SANKO Holding onursal başkanı Konukoğlu’na...
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi

Mersin'de kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kapıları kitlendiği için duvarı kırılarak girilen binada kumar oynarken yakalanan 89 kişiye, toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.

Mersin'de kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi

Mersin'de kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kapıları kitlendiği için duvarı kırılarak girilen binada kumar oynarken yakalanan 89 kişiye, toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 14:14
banner459

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki binada kumar oynandığı istihbaratına ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Bina önüne gözcü konulduğunu, kapılarının da içeriden kitlendiğini tespit eden ekipler, Tarsus Belediyesinden tahsis edilen iş makinesiyle duvarı kırarak binaya girdi.

Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 89 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.

Jandarmanın incelemesinde 8 bin 835 oyun pulu, 2 projektör, ses yayın cihazı bulunan binada, gizli geçitlerin de açıldığı tespit edildi.

Ekipler, kumar oynattığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Son Güncelleme: 02.01.2021 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç Genç Ölü Bulundu
Üç Genç Ölü Bulundu
Polisi ısırdı serbest kaldı
Polisi ısırdı serbest kaldı
Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını! 11 kişiye ceza yağdı
Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını! 11 kişiye ceza yağdı
Hatay, yeni yıla orman yangınıyla girdi
Hatay, yeni yıla orman yangınıyla girdi
Babasını sopayla döverek öldürdü
Babasını sopayla döverek öldürdü

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber