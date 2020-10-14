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Mersin’de 700 litre sahte alkol ele geçirildi

Mersin polisi, bir depoya yaptığı operasyonda 700 litre sahte alkol ele geçirdi.

Mersin’de 700 litre sahte alkol ele geçirildi

Mersin’de 700 litre sahte alkol ele geçirildi

Mersin polisi, bir depoya yaptığı operasyonda 700 litre sahte alkol ele geçirdi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:54
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Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların yaşanan ölümlere rağmen 6 vatandaşa kargo ile alkol göndermeye çalıştığı tespit edildi.

İzmir, Kırıkkale'den sonra Mersin'de de sahte alkolden dolayı ölümler meydana geldi. Kentte son bir haftada sahte alkolden dolayı 15 kişi çeşitli hastanelere başvururken, 6 kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin hastanelerde tedavileri sürerken, Mersin polisi de sahte alkole karşı operasyon ve denetimlerini artırdı. Yaşanan ölümlerin ardından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, çok miktarda da sahte alkol ele geçirildi.

ÖLÜMLERE RAĞMEN VATANDAŞLARA SAHTE ALKOL GÖNDERMEYE ÇALIŞTILAR
Vatandaşların sahte içkiye ulaşımını önlemek için çalışmalarını sürdüren Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki denetimler sırasında bazı şahısların kargo aracılığıyla etil alkol satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine bir kargo şubesini izlemeye alan ekipler, vatandaşlara sahte alkol yollamak için gelen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şahısların alkolleri tuttuğu depoyu da belirleyen ekipler, burada da arama yaptı. Merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan depoda kutular içinde 5 litrelik bidonlar halinde 700 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan B.O., Y.A., A.K. ve A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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