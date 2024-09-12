Narin soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Narin Güran’ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklu amcası Salim Güran’ın eşinin de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Adalet Bakanı: “Sorumlular adalet önünde hesap verecek”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.B.’nin tutuklandığını duyurdu. Tunç, “8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacak.” ifadelerini kullandı.

Amcanın Avukatı Davadan Çekildi

Narin’in tutuklu amcası S.G.’nin avukatı Seda Toğrul, beyan ve delilleri göz önünde bulundurarak müdafilik görevinden çekildiğini açıkladı. Toğrul, “Güzel kızımız Narin’in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ile paylaşırım.” dedi.

S.G.’nin Tutuklanma Süreci

Narin Güran’ın kaybolması sonrasında başlatılan arama çalışmaları ve soruşturma çerçevesinde Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve Narin’in amcası S.G., 2 Eylül’de tutuklanmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran’ın 8 Eylül’de kıyafetleriyle birlikte çuval içinde, Eğertutmaz Deresi kenarında taşlarla gizlenmiş vaziyette bulunduğunu açıklamıştı. İlk bulgular, Narin’in öldürüldükten sonra çuvala konulup dere kenarına bırakıldığını gösteriyor.

İtiraf ve Gelişmeler

Gözaltına alınan şüphelilerden N.B.’nin ifadesine göre, amca S.G., N.B.’den Narin’in cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istemiş. N.B:

“Evimden aracımla çıktım. Arkamdan beyaz renkli bir araçla S.G’ın geldiğini gördüm. Bu yer mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi’ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolu. S.G. korna çaldı, selektör yaptı. Bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. S.G. aracından inerek aracıma doğru geldi. Ben de araçtan indim. S.G. bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. S.G. ‘Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm. Aracında torba var mı?’ dedi. Aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort ile üzerinde asılı bir küçük çanta vardı. Çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalı, ağzını orada bağlamadan aracımın arka koltuğunun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum. Muhtar S.G. oradan ayrılmadan önce ‘göl’ diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi’ne doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti. Yolda giderken ben pişmanlık duydum ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm. Aracımı derenin kenarında durdurdum, çuvalı aracımdan aldım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum çünkü çok telaşlıydım, çevrede ip aradım. Bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi ve çantanın ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum, burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir de taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilogram civarındaydı.” dedi ve cesedi dere kenarına bıraktığını itiraf etti.

Ayrıca, N.B., S.G.’nin her gün göstermelik olarak arama çalışmalarına katıldığını da belirtti.