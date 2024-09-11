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Narin’in ablasının ölümü araştırılacak!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın 2019 yılında ölen engelli ablası Tülin Güran ile ilgili de yeni bir soruşturma başlattı.

Narin’in ablasının ölümü araştırılacak!

Narin’in ablasının ölümü araştırılacak!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın 2019 yılında ölen engelli ablası Tülin Güran ile ilgili de yeni bir soruşturma başlattı.

11 Eylül 2024 Çarşamba 11:16

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturma genişletildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın 2019 yılında ölen engelli ablası Tülin Güran ile ilgili de yeni bir soruşturma başlattı.

NTV’nin haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran’ın 2019 yılında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde beş yaşındayken ölümlü olayına dair bilgi ve belge talebinde bulundu. Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili daha önce Güran ailesi, kızlarının yatalak olduğu ve eceliyle öldüğünü belirtmişti. Ancak, bazı iddialar Tülin Güran’ın merdivenden itilerek öldüğü yönündeydi.

Başsavcılık, Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili bu iddiaları ve mevcut bilgileri araştırarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını hedefliyor. Bu kapsamda elde edilecek bilgiler, Narin Güran’ın ölümüne dair yürütülen soruşturmayla birleştirilerek, olayın bütün yönleriyle incelenmesi sağlanacak.

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