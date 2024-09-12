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“Narkoçelik-38” operasyonlarında 316 şüpheli gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

“Narkoçelik-38” operasyonlarında 316 şüpheli gözaltında!

“Narkoçelik-38” operasyonlarında 316 şüpheli gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

12 Eylül 2024 Perşembe 10:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirilen “Narkoçelik-38” operasyonlarında 50 ilde toplam 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu madde ve 121 bin 970 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu ticareti yapanların, yerel suç örgütleri ve uyuşturucu üreticilerine yönelik olarak Ankara, İzmir ve Antalya’nın da dahil olduğu 50 ilde kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyonlara 790 ekip, 1910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlar sonucunda 316 kişi gözaltına alınırken, 580 kilogram uyuşturucu madde ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Güvenlik güçlerini bu başarılı operasyonları nedeniyle tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından arındırma konusundaki kararlılığımız devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

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