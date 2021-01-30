Oğlunu bıçaklayıp pencereden atladı

Penceren düşen baba yaşamını yitirirken oğlu ise hastanede tedavi altına alındı. Baba oğlun Kartepe'ye tatile gitme meselesinden tartıştıkları ileri sürülürken polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler'de üniversite öğrencisi oğluyla tatile gitme yüzünden kavga ettiği ileri sürülen baba oğlunu bıçakladı sonra penceren aşağı atladı. Penceren düşen baba yaşamını yitirirken oğlu ise hastanede tedavi altına alındı. Baba oğlun Kartepe'ye tatile gitme meselesinden tartıştıkları ileri sürülürken polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Gümüş 1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi Ö. Karalı Kartepe kayak merkezine tatile gitmek istiyordu. Ancak babası buna izin vermedi. İkili arasında tartışma açıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönünce baba oğlunu çeşitli yerlerinden bıçakladı. İddiaya göre evin içindeki tartışma balkona taştı Ö. Karalı aldığı bıçak darbesi ile yere yığıldı, bunu gören baba Ali Karalı balkondan aşağı atladı.

BALKONDAN ATLAYAN BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri babasının bıçak darbeleri ile yaralanan Ö.Karalı'yi ve baba Ali Karalı'yi hastaneye kaldırdı. Balkondan atlayan baba Ali Karalı tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti, oğlunun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulunurken, polis ekipleri konunun aydınlatılması için çalışma başlattı.