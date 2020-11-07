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Ölünün cebinden çek çaldı

İstanbul Silivri’de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Nazım Toker’in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker’in öldüğü hastanenin gece görevlisi T.K. olduğu belirlendi

Ölünün cebinden çek çaldı

Ölünün cebinden çek çaldı

İstanbul Silivri’de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Nazım Toker’in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker’in öldüğü hastanenin gece görevlisi T.K. olduğu belirlendi

07 Kasım 2020 Cumartesi 10:26
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İstanbul'un Silivri ilçesinin tanınmış esnaflarından biri olan Nazım Toker (44), 5 Haziran akşamı kalp krizi geçirdi.

Toker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertesi gün Yeni Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi. Nazım Toker'in eşi Ayseni Toker, kocasının cebinde bir süredir tahsil edilmek üzere taşıdığı 90 bin liralık çekin kayıp olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Polis soruşturma başlatırken, aile kayıp çekin izini sürdü. Ayseni Toker, çekin hastanede gece vardiyasında çalışan T.K. tarafından tahsil edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Araştırmada şüpheli T.K.'nin çalıntı çeklerin tahsil edilmesi konusunda çeşitli internet forumlarında sorular sorduğu da ortaya çıktı.

T.K. gözaltına alınırken, babasının da önceki gün kendini tren raylarına atarak hayatına son verdiği öğrenildi. Toker'in elindeki çekin miktarında birçok kişinin alacağı olduğu iddia edildi.

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