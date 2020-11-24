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Önce cinayet sonra gasp

İstanbul Eyüpsultan’da aralarında husumet bulunan iki grup arasına silahlı kavga çıktı, çıkan kavgada İsmail Akbal (37) öldü Oğuzhan A. ve Harun K. yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli Onur B. (24) ve amcası Ş.B. Tekirdağ’da bir benzinliğe gidip görevlinin elini kolunu bağlayıp jeneratör odasına kapattı. Oradan 5 bin lira alan iki şüpheli kaçmaya devam etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerden Onur B’yi Eyüpsultan’da bir benzinliği gasp etmek isterken yakaladı. Şüpheli yeğen adliyeye sevk edildi, amcası aranıyor.

Önce cinayet sonra gasp

Önce cinayet sonra gasp

İstanbul Eyüpsultan’da aralarında husumet bulunan iki grup arasına silahlı kavga çıktı, çıkan kavgada İsmail Akbal (37) öldü Oğuzhan A. ve Harun K. yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli Onur B. (24) ve amcası Ş.B. Tekirdağ’da bir benzinliğe gidip görevlinin elini kolunu bağlayıp jeneratör odasına kapattı. Oradan 5 bin lira alan iki şüpheli kaçmaya devam etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerden Onur B’yi Eyüpsultan’da bir benzinliği gasp etmek isterken yakaladı. Şüpheli yeğen adliyeye sevk edildi, amcası aranıyor.

24 Kasım 2020 Salı 15:25
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Eyüpsultan Rami Cuma mahallesinde 2 Eylül 2020 günü Ş.B. ATM'den para çekerken iddiaya göre aralarında husumet olan 3 kişi tarafından darp edilmeye başladı. Bu sırada Ş.B.'nin yanına gelen yeğeni Onur B. belinden çıkardığı tabancayla İsmail Akbal ve onun kardeşi Oğuzhan A. ile Harun K'ya ateş etti. İsmail Akbal ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, 10 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Oğuzhan A. ve Harun K. ise hafif yaralarla olayı atlattı.

BENZİNLİĞE GİRİP ÇALIŞANIN ELİNİ KOLUNU BAĞLADILAR
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliler Onur B. ve Ş.B.'nin kaçtıkları araçla 16 Kasım günü Tekirdağ Şarkköy'de bir benzinliğe girip görevlinin elini kolunu bağladıktan sonra kasadan 5 bin lira alıp kaçtıklarını belirledi. Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri tek başına Eyüpsultan'da bir benzinliği soymaya çalışırken gözaltına aldı.

9 KAYDI VAR
Şüpheli Onur B. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken daha önceden 9 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

BENZİNLİĞE GİZLİCE GİRDİLER
Öte yandan olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde husumetli iki grubun kavga ettikleri anlar görülürken, bir diğer görüntüde de kaçan şüphelilerin Tekirdağ'da bir benzin istasyonuna gizlice girip çalışanı gasp ettikleri anlar görülüyor.

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