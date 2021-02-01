Osmaniye'de 150 bin liralık altın çalındı

Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının mesai sonunda kapatmaya hazırlanan iş yeri sahibi, içinde yaklaşık 150 bin liralık altın bulunan çantayı park halindeki minibüsünün bagajına koydu.

Daha sonra iş yerinin kapısını kilitleyip aracına dönen ancak açık kalan bagajdaki çantanın yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çantayı alıp kaçan motosikletli şüpheli ile iş yerini gözetleyen zanlının kimliklerini belirledi.

Ekipler, çantayı alıp kaçan A.T. ile iş yerini gözetleyen E.S'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına, altınların çalınması ve diğer şüphelinin iş yeri önünde keşif yapması yansıdı.