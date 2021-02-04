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Osmaniye'de ata işkence

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin arkasına bağladığı atı uzun süre koşturan sürücüye para cezası verildi.

Osmaniye'de ata işkence

Osmaniye'de ata işkence

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin arkasına bağladığı atı uzun süre koşturan sürücüye para cezası verildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 10:51
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İlçe merkezinde aracıyla seyir halindeki sürücü, bir otomobilin arkasına bağlanıp koşmaya zorlanan atı görünce cep telefonu kamerasıyla olayı kayda aldı.

Atın, uzun süre hızla giden otomobilin arkasından koşmak zorunda kalmasını görüntüleyen kişi, daha sonra durumu polise bildirdi.

Polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla adresini tespit ettikleri sürücüye, "hayvana eziyet" suçundan 1033 lira ceza kesti.

Korumaya alınan at da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

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