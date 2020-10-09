Osmaniye'de üzerine balkon duvarı devrilen çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Erdoğdu köyünde evlerinin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Nur Akkaya'nın üzerine balkon duvarı devrildi.
Ağır yaralanan Akkaya, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üzerine balkon duvarı devrilen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğdu köyünde evlerinin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Nur Akkaya'nın üzerine balkon duvarı devrildi.
Ağır yaralanan Akkaya, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.