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Osmaniye’de eş dehşeti!

Tüyler ürperten cinayet olayı Osmaniye'de yaşandı. Gökmen O. isimli şahıs, M.T. isimli kişiyi tüfekle vurup yaraladıktan sonra evine gitti. Evde eşiyle tartışan adam, eşi Emel O.'yu da pompalı tüfekle vurdu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler Emel O.'yu kanlar içinde buldu. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlenirken cani koca da tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye’de eş dehşeti!

Osmaniye’de eş dehşeti!

Tüyler ürperten cinayet olayı Osmaniye'de yaşandı. Gökmen O. isimli şahıs, M.T. isimli kişiyi tüfekle vurup yaraladıktan sonra evine gitti. Evde eşiyle tartışan adam, eşi Emel O.'yu da pompalı tüfekle vurdu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler Emel O.'yu kanlar içinde buldu. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlenirken cani koca da tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

02 Ekim 2020 Cuma 13:42

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Osmaniye merkez Karaçay Mahallesi'ndeki evde yaşandı. İşçi olarak çalışan Gökmen O. sabah saatlerinde mesaiden çıktıktan sonra önce Baş Mahallesi'ne gitti. Burada M.T. isimli adamı tüfekle vurarak yaralayan Gökmen O. ardından da Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldi.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Evde eşi Emel O. ile önce tartışan Gökmen O. ardından da pompalı tüfekle eşine ateş etti. Tüfek sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içinde kalan Emel O.'yu buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Emel O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede Emel O.'nun cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaralayıp eşini de aynı tüfekle öldüren Gökmen O. suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 02.10.2020 13:59
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