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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü 6 yaralı

Gaziantep'te, otomobille hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 kişi öldü 6 yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü 6 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü 6 yaralı

Gaziantep'te, otomobille hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 kişi öldü 6 yaralandı.

04 Eylül 2023 Pazartesi 10:27

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Kilis kara yolunun 13'üncü kilometresinde Mehmet Yavuz (26) yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç ile Feyzullah Kaygusuz'un (35) kullandığı 27 AGL 984 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Feyzullah Kaygusuz, Özden Kaygusuz ve Elif Kaygusuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölen 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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