Otopark mafyasından kanlı pusu

Arsa sahibi, avukatı ile birlikte kaçak yapıların yıkımına gitti. Bu sırada bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler yıkıma gelenlere ateş açtı. Son dakika haberine göre olayda Avukat Yıldırım Çavuşovalı ve 17 yaşındaki Talha Çakaner yaralandı. Polis, saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de arsa sahibi, otopark ve oto tamir atölyesi olarak kullanılan alanın kendisine ait olduğuna dair mahkeme kararını alarak avukatı ile birlikte Hürriyet Caddesi'ne geldi. Aynı zamanda buradaki prafabrik yapıların yıkılması için iş makinesi de getirildi.

OTOMOBİLLE GELİP SİLAHLA YARALADILAR

Otoparkı işletenler ile gelenler görüşmeye başladı. Bu sırada bir otomobille gelenler Avukat Yıldırım Çavuşovalı ve yanındaki 17 yaşındaki Talha Çakaner'i yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS, SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Sağlık ekipleri, yaralı avukat ve genci hastaneye kaldırırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı avukat Yıldırım Çavuşovalı'nın 2018 yılında yapılan 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde Vatan Partisi'nden aday olduğu öğrenildi.