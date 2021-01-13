Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik...
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti...
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü

Otopark mafyasından kanlı pusu

Küçükçekmece'de bir vatandaş arsasında ruhsatsız otopark ve oto tamir atölyesi işletildiği gerekçesi ile mahkemeye başvurarak buranın özel mülkü olduğuna dair karar aldırdı.

Otopark mafyasından kanlı pusu

Otopark mafyasından kanlı pusu

Küçükçekmece'de bir vatandaş arsasında ruhsatsız otopark ve oto tamir atölyesi işletildiği gerekçesi ile mahkemeye başvurarak buranın özel mülkü olduğuna dair karar aldırdı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:49
banner459

Arsa sahibi, avukatı ile birlikte kaçak yapıların yıkımına gitti. Bu sırada bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler yıkıma gelenlere ateş açtı. Son dakika haberine göre olayda Avukat Yıldırım Çavuşovalı ve 17 yaşındaki Talha Çakaner yaralandı. Polis, saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de arsa sahibi, otopark ve oto tamir atölyesi olarak kullanılan alanın kendisine ait olduğuna dair mahkeme kararını alarak avukatı ile birlikte Hürriyet Caddesi'ne geldi. Aynı zamanda buradaki prafabrik yapıların yıkılması için iş makinesi de getirildi.

OTOMOBİLLE GELİP SİLAHLA YARALADILAR

Otoparkı işletenler ile gelenler görüşmeye başladı. Bu sırada bir otomobille gelenler Avukat Yıldırım Çavuşovalı ve yanındaki 17 yaşındaki Talha Çakaner'i yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS, SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Sağlık ekipleri, yaralı avukat ve genci hastaneye kaldırırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı avukat Yıldırım Çavuşovalı'nın 2018 yılında yapılan 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde Vatan Partisi'nden aday olduğu öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta çiftlik yandı
Kahramanmaraş'ta çiftlik yandı
Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için polise zorluk çıkartan kadın bu kez de esnafla tartıştı
Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için polise zorluk çıkartan kadın bu kez de esnafla tartıştı
Osmaniye'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Osmaniye'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da yol çöktü
Hatay'da yol çöktü
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 2 kuzen öldü
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 2 kuzen öldü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber