Pazarcık’ta korkunç olay! Yanarak öldü!

Edinilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Cengiztopel Mahallesi’nde yer alan ikamet de bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerinde olan itfaiye ekipleri kilitli kapıyı balyozla kırarak içeri girdi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri evin içerisinde yapmış olduğu incelemede bir kişinin yanarak öldüğünü tespit etti.

Ölen kişi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.