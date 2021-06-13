banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kaymakam İşçimen’den Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneğini’ne Ziyaret
Kaymakam İşçimen’den Harp Malulü Gaziler,...
Ekinözü’ne yeni köprü
Ekinözü’ne yeni köprü
Altunelma Mahallesine İlave Şebeke Hattı
Altunelma Mahallesine İlave Şebeke Hattı
Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’
Pandemi şartlarının normalleşmesiyle tüm park...
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor​
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları...

Pitbull Dehşeti, 56 Dikiş Atıldı

Başakşehir'de komşusuna şarj aleti almaya giden 16 yaşındaki genç kıza, pitbull cinsi iki köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kızın vücuduna 56 adet dikiş atıldı. Köpeklerin genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pitbull Dehşeti, 56 Dikiş Atıldı

Pitbull Dehşeti, 56 Dikiş Atıldı

Başakşehir'de komşusuna şarj aleti almaya giden 16 yaşındaki genç kıza, pitbull cinsi iki köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kızın vücuduna 56 adet dikiş atıldı. Köpeklerin genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Haziran 2021 Pazar 11:40
banner459

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde iddiaya göre, 16 yaşındaki Mine Dönmez evinin bulunduğu sokaktan çıktı ve yan sokaktaki komşusundan şarj aleti almaya gitti. Genç kıza başka bir komşusunun pitbull cinsi iki köpeği saldırdı.

56 DİKİŞ ATTILAR

Köpeklerin saldırısından mahallelinin yardımıyla kurtarılan genç kız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralar oluşan genç kıza 56 dikiş atıldı. Köpeklerin 16 yaşındaki Mine Dönmez'e saldırdığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

REHABİLİTE MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırı sonrasında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile çevreye zarar veren iki pitbull cinsi köpek çevre güvenliği alındıktan sonra, sakinleştirilerek sahibi Zeynep Bestan'ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.

"KIZIN DURUMU PERİŞAN"

Köpek seslerini duyup dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini Mikail Akgün, "Hemen köpeğe koştum. Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı köpekler kızı öldürürdü. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor. Çok da güzel bir kız" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş-Göksun Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı
Kahramanmaraş-Göksun Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ta gürültü kavgası 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta gürültü kavgası 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta çimento fabrikasında yangın
Kahramanmaraş'ta çimento fabrikasında yangın
Kahramanmaraşlı usta düşerek öldü
Kahramanmaraşlı usta düşerek öldü
Kahramanmaraş’ta trafik kazası, 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası, 3 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber