Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Deliçay Köprüsü Tamamlandı
Deliçay Köprüsü Tamamlandı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK/KCK’nın illegal kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi içerisinde faaliyet gösterenlerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK/KCK’nın illegal kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi içerisinde faaliyet gösterenlerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

27 Kasım 2020 Cuma 10:36
banner459

İzmir merkezli 5 ilde gerçekleşen operasyonda 16 şüpheli de gözaltına alınırken, şüphelilerden 13’ü arasında, HDP İzmir delegeleri, HDP Menemen İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve HDP Malatya Akçadağ İlçe başkanının yer aldığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın illegal kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) içerisinde faaliyet gösteren aralarında, HDP İzmir delegeleri, HDP Menemen İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve HDP Malatya Akçadağ İlçe başkanının bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 5 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 16 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

PYD TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ İZMİR'DE YAKALANDI

Şüphelilerden 2'sinin İzmir'de sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında işlem yapılan 'Şervan Amed' kod isimli Ahmet Şen isimli örgüt mensubunun üstünden çıkan dijitallerin incelenmesi sonucu, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen İzmir'de ikamet eden 1 şüpheli de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

DİJİTAL VE MATERYALLERE EL KONULDU

Sabah 06.00'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümana el konuldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin’de PKK’ya darbe
Mersin’de PKK’ya darbe
Kahramanmaraş’ta tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Kahramanmaraş’ta tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Altın almak isteyenler dikkat! Akılalmaz 'Altın tuzağı' gözler önüne serildi
Altın almak isteyenler dikkat! Akılalmaz 'Altın tuzağı' gözler önüne serildi
Nişanlısından kıskandı etek giydirip darp etti
Nişanlısından kıskandı etek giydirip darp etti
Hatay'da kaza 10 yaralı
Hatay'da kaza 10 yaralı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber