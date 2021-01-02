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Polisi ısırdı serbest kaldı

Edirne'de caddede taşkınlık yaparken kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna saldıran ve elini ısıran Kamerun uyruklu bir Aboubakar H gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Aboubakar H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polisi ısırdı serbest kaldı

Polisi ısırdı serbest kaldı

Edirne'de caddede taşkınlık yaparken kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna saldıran ve elini ısıran Kamerun uyruklu bir Aboubakar H gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Aboubakar H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 12:33
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Edirne'de caddede taşkınlık yaparken kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun elini ısıran Kamerun uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turan Dursun Caddesi'nde saldırgan tavırları olan kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polisler, Kamerun uyruklu Aboubakar H'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada saldırgan tavırlarına devam eden yabancı uyruklu kişi, polis memurunun elini ısırdı. Gözaltına alınan Aboubakar H, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 02.01.2021 15:25
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