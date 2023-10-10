Polisin heimlich manevrası hayat kurtardı!

Olay, Ceyhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Nefes alamayan çocuğu fark eden Polis Memuru Fatih Gök, hızla müdahale etti.

Heimlich manevrası ile ilk yardım yaparak nefes borusuna kaçan cismi çıkartan polis memuru, çocuğun nefes alıp vermesini sağladı. Polis memurunun hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde çocuğun hayatı kurtarıldı.

Bu olay, polis memurlarının sadece güvenlik görevlerinin yanı sıra toplumun sağlığı ve güvenliği için de önemli bir role sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.