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Polisin heimlich manevrası hayat kurtardı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 yaşındaki Hira Nur Türk’ün nefes borusuna kaçan şeker, polis memuru tarafından çıkarıldı.

Polisin heimlich manevrası hayat kurtardı!

Polisin heimlich manevrası hayat kurtardı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 yaşındaki Hira Nur Türk’ün nefes borusuna kaçan şeker, polis memuru tarafından çıkarıldı.

10 Ekim 2023 Salı 18:30

Olay, Ceyhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Nefes alamayan çocuğu fark eden Polis Memuru Fatih Gök, hızla müdahale etti.

Heimlich manevrası ile ilk yardım yaparak nefes borusuna kaçan cismi çıkartan polis memuru, çocuğun nefes alıp vermesini sağladı. Polis memurunun hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde çocuğun hayatı kurtarıldı.

Bu olay, polis memurlarının sadece güvenlik görevlerinin yanı sıra toplumun sağlığı ve güvenliği için de önemli bir role sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

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