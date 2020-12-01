Psikopat damat kayınpederini baklavayla zehirledi

Hayatta kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Metin Kabakçı, damadı tarafından zehirlendi. Gelen baklavadan üç dilim yediğini ifade eden talihsiz adam ölümden döndü. Boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini de daha önce meyve suyu ile zehirlemeye çalıştığını ifade eden Melek Aslan, eşinin ağır bir cezaya çarptırılmasını istiyor.

Antalya'da yaşanan olayın ardından yeni detaylar ortaya çıktı. 32 yaşındaki Melek Alkan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi, babasına baklava gönderdi. 57 yaşındaki talihsiz adam üç dilim baklava yedi ve ölümden döndü. sosyal hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği 2 arkadaşının ikram ettiği baklavayla kayınpederi Metin Kabakçı'yı (57) zehirleyen Feridun Alkan'ın, daha önce de zehri meyve suyuna karıştırarak eşini zehirlediği ortaya çıktı. Melek Alkan bu olaydan sonra birkaç günde kendine gelebildiğini belirtirken, hayatta kaldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Metin Kabakçı ise, "Bundan sonra eşimin yaptığı baklava dışında yemem" dedi.

Olay, 27 Kasım gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun Alkan'ın eşi Melek Alkan, bir süre önce boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin Kabakçı'nın evine gitti. Bunun üzerine öfkelenen Feridun Alkan, 21 Kasım'da kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Feridun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Geçen cuma akşam saatlerinde Metin Kabakçı'nın evinin kapısını, bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek Alkan'ın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin Kabakçı, baklavayı yerken, ikili, bir süre sonra evden ayrıldı. Kısa süre sonra Metin Kabakçı, evde fenalaşarak, yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kabakçı'yı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

10 GRAM ZEHİRLİ KİMYASALLA YAKALANDI

Yapılan ilk tetkikler sonucu zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen 2 kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun Alkan'ın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı şüphelinin yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden şüpheliler O.G. ve M.E. ile üzerinde 10 gram zehirli kimyasalla yakalanan Feridun Alkan, gözaltına alındı. Alkan ve O.G. tutuklanırken, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.