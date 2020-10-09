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Sahte raporlarla kamuyu yüz binlerce lira zarara uğratan çeteye operasyon

Sahte engelli raporu ve askerliğe elverişsizlik raporu düzenleyen 44 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kamuyu 735 bin lira zarara uğratan şüphelilerden 37’si kıskıvrak yakalandı.

Sahte raporlarla kamuyu yüz binlerce lira zarara uğratan çeteye operasyon

Sahte raporlarla kamuyu yüz binlerce lira zarara uğratan çeteye operasyon

Sahte engelli raporu ve askerliğe elverişsizlik raporu düzenleyen 44 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kamuyu 735 bin lira zarara uğratan şüphelilerden 37’si kıskıvrak yakalandı.

09 Ekim 2020 Cuma 16:28

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak" konuları ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

ASKERLİKTEN KAÇMAK İSTEYENLERE RAPOR DÜZENLEMİŞLER

Edinilen bilgiye göre, para karşılığı sahte ve usulsüz yollar ile düzenlenen engelli sağlık kurulu raporu ve askerliğe elverişsizlik raporu düzenlenmesi konusuyla ilgili operasyon için düğmeye basıldı.

KAMUYU 735 BİN LİRA ZARARA UĞRATMIŞLAR

Bugün İstanbul merkezli Konya, Sivas ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde kamuyu toplamda 735 bin lira zarara uğratan 44 şüpheli şahıstan 37'si kıskıvrak yakalandı. 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Son Güncelleme: 09.10.2020 16:52
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