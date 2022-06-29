Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin...
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...
SANKO Üniversitesi SHMYO’da ilk mezuniyet heyecanı
SANKO Üniversitesi SHMYO’da ilk mezuniyet...

Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 12:04
banner459

Mehmet Ali Moğul (42) idaresindeki 06 BEB 737 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi köprülü kavşak girişinde yönlendirme tabelası direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mustafa (40) ve Ebubekir Moğul (47) ile Ayhan Timur (50) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur kurtarılamadı, sürücünün ise hayati tehlikesi sürüyor.

Bu arada, kaza nedeniyle otomobilin motorunun yerinden çıkarak araçtan ayrıldığı görüldü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kaçak tütün sevkiyatına polis engeli
Kahramanmaraş’ta kaçak tütün sevkiyatına polis engeli
Türkiye’yi sarsan operasyon! 300 gözaltı var
Türkiye’yi sarsan operasyon! 300 gözaltı var
Adana'da iş adamına kanlı infaz!
Adana'da iş adamına kanlı infaz!
Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçen kardeşlere otomobil çarptı
Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçen kardeşlere otomobil çarptı
Kahramanmaraş’ta 38 sürücüye 11 bin 657 tl ceza
Kahramanmaraş’ta 38 sürücüye 11 bin 657 tl ceza

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber