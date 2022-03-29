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Şehidin ismi polis merkezi amirliğine verildi

Şehit polis memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin ismi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Polis Merkezi Amirliği'nde yaşatılacak.

Şehidin ismi polis merkezi amirliğine verildi

Şehidin ismi polis merkezi amirliğine verildi

Şehit polis memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin ismi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Polis Merkezi Amirliği'nde yaşatılacak.

29 Mart 2022 Salı 18:58
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Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda 2017 yılında meslektaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Çiftçi'nin adı, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi.

Karakolun yeni tabelasının asılması için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Çiftçi'nin özgeçmişinin okunduğu törende, yapılan dualarla merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Şehidin annesi Hatice Çiftçi, AA muhabirine, polis merkezi amirliğine oğlunun isminin verileceğini duyduğunda sevincinden sabaha kadar uyuyamadığını söyledi.

Abla Seda Çiftçi de "Bu bizim için gurur kaynağı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sevinçten uyuyamadık. Kardeşimin isminin yaşatılması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Törene, şehit ailesinin yanı sıra Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Ulubey, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çimen ve ilgililer katıldı.

Son Güncelleme: 29.03.2022 20:13
Anahtar Kelimeler:
Şehidin Ismi Polis Merkezi Amirliğine Verildi
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