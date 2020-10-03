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Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı

Kayseri'de Doğan K. (45) sevgilisi E.D. (24) ile birlikte evde yakaladığı Muhammed K.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.

Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı

Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı

Kayseri'de Doğan K. (45) sevgilisi E.D. (24) ile birlikte evde yakaladığı Muhammed K.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 13:14

BACAK VE SIRT BÖLGELERİNDEN BIÇAKLADI!

Olay, sabah saatlerinde Doğan K.'nın sevgilisi ile birlikte yaşadığı Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesindeki evinde meydana geldi. Sabah işten gelen Doğan K., sevgilisi E.D.'yi Muhammed K. ile birlikte yakaladı. Çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI!

4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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