Seyir halindeki araçta arkadaşını öldürdü: Cami kubbesine saklandı

Kayseri'de, sebze halinde hamallık yapan Sedat Akbalık (33), önceki akşam çocukluk arkadaşı İbrahim Özen ile birlikte Erciyes Kayak Merkezine giderek uyuşturucu aldı. İkili, daha sonra Akbalık'ın kullandığı otomobille dönüşe geçti. Ön koltukta oturan Özen, bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon görmeye başlayınca, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, direksiyondaki arkadaşı Sedat Akbalık'ın başına dayayarak ateşledi. Ardından, el frenini çekerek seyir halindeki otomobili durduran Özen, sağa sola ateş ede ede ve koşarak 4 kilometre uzaklıktaki Hisarcık Mahallesine kaçtı. Yol ortasındaki otomobili gören vatandaşlar, kaza olduğunu düşünerek yardıma koşunca Akbalık'ın cesediyle karşılaştı.

VATANDAŞLAR HIRSIZ ZANNETTİ

Bölgeyi ablukaya alan polis, Özen'i aramaya başladı. Bu sırada caminin kubbesine birinin saklandığını fark eden vatandaşlar, hırsız zannederek polisi aradı. Camiye gelen polis ekipleri cinayet zanlısı İbrahim Özen'i suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sedat Akbalık'ın cesedi otopsi için kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İbrahim Özen'in sorgusunda "Sedat ile birlikte Erciyes'e çıkıp uyuşturucu aldık. Ben uyuşturucu aldığımda hep halüsinasyonlar görürüm. O anda Sedat gözüme çok farklı ve korkunç görününce panikle ateş ettim. O benim çocukluk arkadaşımdı. Çok üzgünüm" dedi. O Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.