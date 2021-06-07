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Sırtına saplı bıçakla Almanya'daki ablasını arattı

Antalya'da sokakta yürüdüğü sırada uyuşturucu bağımlısı bir şahıs tarafından sırtından bıçaklanan adam, cep telefonuyla Almanya'daki ablasını arayarak görüntülü konuştu.

Sırtına saplı bıçakla Almanya'daki ablasını arattı

Sırtına saplı bıçakla Almanya'daki ablasını arattı

Antalya'da sokakta yürüdüğü sırada uyuşturucu bağımlısı bir şahıs tarafından sırtından bıçaklanan adam, cep telefonuyla Almanya'daki ablasını arayarak görüntülü konuştu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:08
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Antalya'da, Soner B., sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtına saplı bıçakla ambulans bekleyen Soner B., olay yerine gelen gazetecinin telefonuyla Almanya'daki ablasıyla görüntülü konuştu.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.'yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, "Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı.

Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi. Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya'daki ablasıyla görüntülü görüştü.

Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.'ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.'yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.

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