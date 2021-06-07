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Sokak ortasında karısını bıçaklayan adam serbest kaldı! Bu sefer de eşinin boğazını kesip öldürdü

Diyarbakır'da yaşanan bir cinayet herkesin kanını dondurdu. 4 yıl önce sokak ortasında karısını bıçaklayarak yaralan Ömer Yazıcı "Akıl sağlığı yerinde değil" raporu alarak serbest kaldı. Bu sefer de yaraladığı karısının boğazını keserek öldürdü.

Sokak ortasında karısını bıçaklayan adam serbest kaldı! Bu sefer de eşinin boğazını kesip öldürdü

Sokak ortasında karısını bıçaklayan adam serbest kaldı! Bu sefer de eşinin boğazını kesip öldürdü

Diyarbakır'da yaşanan bir cinayet herkesin kanını dondurdu. 4 yıl önce sokak ortasında karısını bıçaklayarak yaralan Ömer Yazıcı "Akıl sağlığı yerinde değil" raporu alarak serbest kaldı. Bu sefer de yaraladığı karısının boğazını keserek öldürdü.

07 Haziran 2021 Pazartesi 08:18
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SABAH'ta yer alan habere görei 4 yıl önce sokak ortasında eşi Ömer Yazıcı tarafından bıçaklanan Hediye Yazıcı (35) yaralı kurtulunca kocası hakkında mahkemeden koruma kararı aldırdı.

Eşini kasten yaralama suçundan yargılanan Ömer Yazıcı'ya, sevk edildiği Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor verilince tedavi edilmek üzere serbest bırakıldı.

'KATİLİ SON NEFESİNDE SÖYLEDİ'
"Boşanırsan seni öldürürüm" diyerek tehditlerini sürdüren Ömer Yazıcı, takip ettiği eşinin, sokak ortasında önce boğazını kesti, ardından 9 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlarca ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın "Beni kocam bıçakladı, çocuklarım var. Ölmek istemiyorum" dedi.

Kanaması durmayan genç kadın yolda hayatını kaybetti. Tutuklanan katil zanlısı, "Ben daha önce de eşimi bıçakladım, akıl sağlığım yerinde değil, beni hastaneye yatırın" dedi.

AYNI HASTANE, FARKLI RAPOR
İkinci kez Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Yazıcı'ya daha önce "Akıl sağlığı yerinde değil" diye rapor veren hastane bu kez "Akli dengesi yerinde olup, cezai sorumluluğu tamdır" raporu verdi. Sanık "kasten eşi öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

İNDİRİM UYGULANMADI
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, iki rapor arasındaki çelişki nedeniyle kararı esastan bozdu.

Bu çelişki giderilmeden verilen mahkûmiyet hükmünün usul ve yasaya aykırı olduğunu belirten Yargıtay, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu da akıl sağlığının yerinde olup, cezai sorumluluğunun tam olduğunu rapor etti. Bunun üzerine katil koca, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Cezasında da hiçbir indirim uygulanmadı.

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