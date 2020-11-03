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Swinger operasyonunda şok detay ortaya çıktı! Eşi yerine eskort getirmiş...

Adana’da geçtiğimiz ay polisin 16 ilde gerçekleştirdiği ve 69 kişinin gözaltına alındığı swinger (eş değiştirme) operasyonuyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Kendini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı M.S.Ş’nin, partilere eşi yerine eskort kızlarla katıldığı iddia edildi. Tesisatçı M.S.Ş’nin kurnazlığını eşiyle partiye katılan Y.K’nin ortaya çıkardığı belirlendi.

Swinger operasyonunda şok detay ortaya çıktı! Eşi yerine eskort getirmiş...

Swinger operasyonunda şok detay ortaya çıktı! Eşi yerine eskort getirmiş...

Adana’da geçtiğimiz ay polisin 16 ilde gerçekleştirdiği ve 69 kişinin gözaltına alındığı swinger (eş değiştirme) operasyonuyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Kendini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı M.S.Ş’nin, partilere eşi yerine eskort kızlarla katıldığı iddia edildi. Tesisatçı M.S.Ş’nin kurnazlığını eşiyle partiye katılan Y.K’nin ortaya çıkardığı belirlendi.

03 Kasım 2020 Salı 14:35
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden tanışan bazı kişilerin swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin şehir şehir gezerek grup halinde birliktelik yaşadıklarını tespit etti.

80 ADRESE OPERASYON

6 Ekim günü Adana merkezli toplam 16 ilde 80 adrese 500 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Şüphelilerden 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 41 kişiden 4'ü tutuklandı.

"ONLARA İYİ YAPTIM"

Bu arada şüphelilerden kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı M.S.Ş'nin partilerde yanında getirdiği ve 'eşim' diyerek tanıttığı kadınların para karşılığında tuttuğu eskort kızlar olduğu ortaya çıktı. Partide eşleştiği kişilerin eşleriyle birlikte olan M.S.Ş'nin yalanını yine partiye eşiyle katılan Y.K. gün yüzüne çıkarttı. M.S.Ş'nin kendisini diş hekimi olarak tanıtıp cep telefonu ve bilgisayar alacağını söyleyerek kadınlarla birlikte olduğu da belirlendi. Yalanın ortaya çıkması üzerine M.S.Ş'nin "Onlara iyi yaptım" dediği de öğrenildi.

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