Swinger sapkınlığında yeni detaylar ortaya çıktı! Şifreli konuşmalarla randevu ayarlamışlar

Sapkın swinger yöntemiyle fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları belirlenen şebekeye yönelik çarpıcı son dakika bilgileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Çetenin, kendilerine internet üzerinden ulaşıp, cinsel ilişkiye girmek isteyen zengin kişilerle yaptıkları iğrençliklerle ilgili şifreli konuşmalar yaptığı fuhşun ardından da birbirlerine bu şifrelerle haber gönderdikleri öğrenildi.

Adana merkezli 16 ilde swinger yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekeye yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şebekenin, kendilerine internet üzerinden ulaşıp, cinsel ilişkiye girmek isteyen zengin kişileri 'yolunacak kaz' diye adlandırdığı, fuhşun ardından da birbirlerine 'kaz yolundu' diye mesaj gönderdikleri öğrenildi.

500 POLİSLE SON DAKİKA BASKINI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı.

BU İĞRENÇLİĞİN İÇİNDE EVLİ ÇİFTLER DE VAR!

Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey, toplam 74 kişinin, il il gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün, Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi.

ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLİYORLARMIŞ

Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN ÇIPLAK GÖRÜNTÜ PAYLAŞARAK ANLAŞIYORLAR!

Edinilen son dakika ayrıntılarında ortaya çıkan bilgiye göre şüphelilerin sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirleri için 'kelle' tabirini kullandıkları tespit edildi. Ayrıca bazı çiftlerin evlerde toplandıklarında çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yaptıkları saptandı.

SAPIK FUHUŞ PARTİSİNİN ARDINDAN "KAZ YOLUNDU" MESAJI

Şebekenin, kendilerine internet üzerinden ulaşıp, grup halinde cinsel ilişkiye girmek isteyen zengin kişileri 'yolunacak kaz' diye adlandırdığı, para karşılığı fuhşun ardından, evlerinin erzaklarını da aldırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin, fuhşun ardından da birbirlerine 'kaz yolundu' şeklinde mesaj gönderdiği öne sürüldü.

FUHUŞ PARTİSİNE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYLA KATILIYORLAR!

Öte yandan kendilerini beğendirmek için estetik ameliyat olan şebeke üyesi kadınların, iyileşme sürecinde partilere katılamadıkları, bunun için de görüntülü konuşma yöntemiyle partiye dahil edildikleri öğrenildi. Şebeke üyesi bir çiftin, son 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Adana Merkezli 11 ilde başlatılan, 35 gözaltının olduğu Swinger eş değiştirmeli fuhuş sapkınlığı operasyonu daha sonra 16 ile sıçradı ve toplam 69 kişi gözaltına alındı. İçlerinde evli çiftlerin, trans bireylerin ve çok sayıda yardım ve yatakçının olduğu isimler emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda bu sapkın partileri düzenleyen şahısların o sırada evde bulunan çocukları da odalara kilitlediği gibi bilgiler aktarılmıştı.