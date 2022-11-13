Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam...
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi...
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun Guruplarını Onardı
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun...
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı
Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca Bulvarı Oldu
Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca...

Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! 6 ölü, 53 yaralı

İstanbul’un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı" dedi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! 6 ölü, 53 yaralı

Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! 6 ölü, 53 yaralı

İstanbul’un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı" dedi.

13 Kasım 2022 Pazar 18:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin, "Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, "Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." sözleriyle başladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

"İlk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki patlamanın terör bağlantısına ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında."

AB'nin KKTC açıklamasına ilişkin bir soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle yanıtladı:

"Avrupa Birliği ne demiş, Avrupa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz bu önemlidir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 1 ölü
Elbistan’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 1 ölü
Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta boş valiz polisi alarma geçirdi
Kahramanmaraş’ta boş valiz polisi alarma geçirdi
Kahramanmaraş'ta soba faciası! 2 ölü!
Kahramanmaraş'ta soba faciası! 2 ölü!
Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı! 1 ölü 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı! 1 ölü 3 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber