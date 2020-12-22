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Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı

Adana’da ormanlık alanda, cinler alemine adadığını söylediği bir tavuğun boğazını kesip ateşe atan Y.Y.’nin görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı

Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı

Adana’da ormanlık alanda, cinler alemine adadığını söylediği bir tavuğun boğazını kesip ateşe atan Y.Y.’nin görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

22 Aralık 2020 Salı 14:02
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Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Y.Y.'nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden oldu.

Adana'da çekildiği düşünülen görüntülerde, tavuğun boğazını kesen Y.Y.'nin, kanını da bir kaba akıttığı görüldü. Kendisini görüntüleyen Y.Y., "Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum" dedikten sonra tavuğu, yaktığı ateşe attı.

Sosyal medyada kendisine tepki verenlere de cevap veren Y.Y.., normal dışı olayları paylaştığı grubunda yaptığı paylaşımda, "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28. Maddesinin (f) bendine göre, 9. Maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk Lirası idari para cezası verilmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar.

Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.

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