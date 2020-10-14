Toprak kaymasında 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi Beyazıtlı Caddesi'nde inşaat alanında kazı yapıldığı sırada toprak kayması sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi K.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta dün inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu işçiler Cengiz Yıldırım (28) ve Alaaddin Zevkli (60) hayatını kaybetmiş, tedbiren 2 apartman tahliye edilmişti.