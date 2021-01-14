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Tosun Paşa filmi gerçek oldu! Kız isteme kavgası

Mersin'deki son dakika olay Tosun Paşa filmindeki kavgayı hatırlattı. Evlenmek isteyen iki gencin ailesi birbirinden habersiz aynı kız ile söz kesti. Gelinin ailesinin taraflardan toplam 60 bin TL para aldığı iddia edildi. Gelin adayının babası, ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı.

Tosun Paşa filmi gerçek oldu! Kız isteme kavgası

Tosun Paşa filmi gerçek oldu! Kız isteme kavgası

Mersin'deki son dakika olay Tosun Paşa filmindeki kavgayı hatırlattı. Evlenmek isteyen iki gencin ailesi birbirinden habersiz aynı kız ile söz kesti. Gelinin ailesinin taraflardan toplam 60 bin TL para aldığı iddia edildi. Gelin adayının babası, ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı.

14 Ocak 2021 Perşembe 11:59
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Mersin'de yaşanan olay Tosun Paşa filmini akıllara getirdi. İki aile aynı kızı isteme yüzünden birbirlerine girdi. Birbirlerinden habersiz, Y.S. isimli kadın ile söz kesen 2 damat adayı ile aileleri, nişan yapmak için gittikleri kız evinin önünde karşılaşınca kavga etti. Taraflardan toplam 60 bin TL aldıkları ileri sürülen gelin adayının babası K.S., ağabeyi M.S. ve yengesi İ.S., dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı. Gelin adayı, annesi ve diğer ağabeyi ile aileler arasında aracılık yapan E.T.'yi yakalama çalışmaları sürerken, yaşanan olay Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi.

ARACI AİLELERİ GELİN TARAFI İLE TANIŞTIRDI

Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen E.T. ile irtibata geçti. E.T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'e gelerek Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kestikten sonra nişan masrafları için toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.

AİLELER KIZ EVİNİN ÖNÜNDE KARŞILAŞTI

4 Ocak Pazartesi günü Y.S. ile nişan yapmak için yeniden kente gelen aileler, öğle saatlerinde kız evinin önünde karşılaştı. Önce tartışan, ardından da kavga eden ailelere polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar dolandırıldıklarını anladı.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'nin babası K.S., ağabeyi M.S. ile yengesi İ.S.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken basın mensupları tarafından görüntülenen aile bireyleri, haklarındaki suçlamaları reddetti. Polis ekipleri, gelin adayı Y.S., annesi H.S. ve diğer ağabeyi M.S. ile mağdur ailelere aracılık yapan E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

TELLİOĞULLARI-SEFEROĞULLARI KAVGASI

Yaşanan ilginç olay, Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi. 1976 yapımı Kartal Tibet filminde Tellioğulları ile Seferoğulları aileleri, Yeşil Vadi'ye sahip olabilmek için, İskenderiye Valisi Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendi oğullarına istemek amacı ile aynı gün ve saatte gittikleri konakta karşılaşır. Taraflar arasında çıkan kavga, konaktaki askerler tarafından yatıştırılır.

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