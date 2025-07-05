Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Karabıyıklı Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. Jandarma ekipleri, olay yerine ilk müdahalelerini gerçekleştirerek yangını kontrol altına aldı ve durumu Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangına toplamda 3 Jandarma Asayiş Timi, 5 Orman Genel Müdürlüğü itfaiye aracı, 10 Orman Genel Müdürlüğü personeli, 2 su tankı ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Aynı gün saat 17:00 civarında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 15 dönüm ormanlık alanın etkilendiği yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili yapılan kamera ve istihbarat çalışmaları sonucunda, bölgeden uzaklaştığı tespit edilen A.B.T. (37) ve M.T. (45) adlı şahısların motosikletle bölgeden ayrıldığı belirlendi. Şüpheliler, saklandıkları metruk binada yakalanarak gözaltına alındı. Müştekilerle yapılan mülakatta, şahısların piknik yapmak amacıyla yaktıkları ateşi söndüremeyip, bölgeden uzaklaştıkları ifade edildi.

Gözaltındaki M.T. (45), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.