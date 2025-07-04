Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Türkoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde Lojistik Programı, İletişim Fakültesi bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı Programı ve Çizgi Film ve Animasyon Programı, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Endüstri Mühendisliği Program’larına 30’a öğrenci alınacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, yeni programların üniversitenin eğitim vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirtti. Rektör Bakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversite olarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ve öğrencilerimize çağın gerekliliklerine uygun nitelikler kazandıracak programlarla eğitim yelpazemizi genişletmeyi sürdürüyoruz. Yeni açılan bölümler; sanayi, lojistik, medya ve tasarım gibi farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu programların hem şehrimize hem de ülkemize değer katacağına inanıyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Yeni açılan programlarla birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, disiplinler arası bir yaklaşımla eğitim-öğretim faaliyetlerini çeşitlendirerek öğrencilerine daha geniş kariyer olanakları sunmayı hedeflemektedir.