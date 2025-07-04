Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yol yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların son adreslerinden biri de Dulkadiroğlu oldu. Yedikuyular Kayak Merkezi ve Bertiz bölgesine ulaşım sağlayan 79022. Sokak’ta kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, Dulkadiroğlu Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan arterin yaklaşık 1 kilometrelik kısmı genişletilerek sıcak asfaltla kaplanıyor.

Yolun genişliği 12 metreden 17 metreye çıkarılırken, şimdi de genişletilen kısımlar sıcak asfaltla buluşturuluyor.

Yedikuyular ve Bertiz’in Katma Değerini Artıracak Yatırım

Özellikle kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım açısından kritik öneme sahip olan bu yatırım, bölge sakinleri kadar ziyaretçiler için de büyük bir rahatlama sağlayacak. Aynı zamanda Bertiz bölgesine ulaşımın daha konforlu hale gelmesiyle birlikte, bölgedeki ticaretin ve sosyal hayatın da canlılık kazanması bekleniyor.