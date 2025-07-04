Müjdeyi veren Başkan Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak projesini hazırladığımız Gençlik Merkezi’mizi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yaptığımız protokolle ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize değer katacak önemli yatırımımız, Onikişubat’ımıza ve tüm gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Gençliğe yönelik projelerine hız kesmeden yenilerini ekleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Onikişubat Gençlik Merkezi için yeni gelişmeyi duyurdu.

BaşkanHanifi Toptaş’ın öncülüğünde projelendirilen Onikişubat Gençlik Merkezi’nin protokolünün Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda imzalandığını bildiren Başkan Toptaş, Gençlik Merkezi’nin detaylarını paylaştı.

İlçeye değer katacak olan Gençlik Merkezi, yalnızca bir bina değil; gençliğe sunulmuş çok yönlü bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Merkez içerisinde gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyecek karma çalışma alanları, sessiz salon, çeşitli branşlarda eğitimler için oluşturulacak 3 atölye, dijital çağın ruhunu yansıtan e-spor salonu, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak sergi alanı ve sosyal paylaşım noktası olacak modern bir kafeterya yer alacak.

Onikişubat Belediyesi’nin gençliğe yönelik yeni yatırımı, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olarak öne çıkarken; ilçede yaşayan binlerce genç için de yeni bir başlangıcın kapılarını aralıyor.

Kısa süre içerisinde inşaatına başlanacak olan merkez, tamamlandığında gençlerin eğitim, kültür, teknoloji ve sosyal yaşam alanlarında bir araya geleceği, dinamik bir cazibe merkezi haline gelecek.

“Türkiye Yüzyılı’nı gençlerin yüzyılı yapacağız”

Protokol sonrası açıklamalarda bulunanOnikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gençliğe yapılan her yatırımın doğrudan ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Bugün Onikişubat’ımız ve gençliğimiz adına çok kıymetli bir adımı daha hep birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Gençlerimiz için büyük bir vizyonla projelendirdiğimiz Onikişubat Gençlik Merkezimizi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla imzaladığımız protokol sayesinde ilçemize kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz.Yeni nesil bir gençlik merkezini hayata geçirirken sadece bir bina yapmıyoruz. Gençliğin ruhunu, enerjisini ve potansiyelini yansıtan bir yaşam alanı inşa ediyoruz. İçerisinde, sessiz salonlarıyla ders çalışabilecekleri, karma çalışma alanlarıyla proje geliştirebilecekleri, e-spor salonuyla dijital dünyaya entegre olabilecekleri, atölyeleriyle üretip deneyimleyebilecekleri, kafeteryası ve sergi alanıyla sosyalleşebilecekleri, modern, çok amaçlı bir merkez sunuyoruz. Bu vesileyle, öncelikle gençliği her daim öncelik olarak gören, “Türkiye Yüzyılı’nı gençlerin yüzyılı yapacağız” diyerek bizlere yol gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde bu projeye değerli katkılar sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza Başkan yardımcılarımıza, şehrimizin kalkınması için omuz omuza yürüdüğümüz kıymetli Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye ve tüm Kahramanmaraş milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.Bizler Onikişubat Belediyesi olarak, gençliğin yanında olmaya, onları sadece izleyen değil, yön veren bireyler olarak yetiştirmeye kararlıyız. Şehrimize, ilçemize ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Başkanımızın vizyoner yaklaşımı bizleri ayrıca memnun etti”

Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu ise, “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak, ülkemizin dört bir yanında gençlerimize değer katan projeleri desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Onikişubat’ta hayata geçireceğimiz bu Gençlik Merkezi’nin, yalnızca bir yapı değil; gençlerimizin hayallerini büyüteceği, yeteneklerini keşfedeceği bir merkez olacağına inanıyoruz. Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş’ın vizyoner yaklaşımı ve bu konuda gösterdiği gayret bizleri ayrıca memnun etmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.