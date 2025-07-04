Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ı bir spor şehri ve sporcu fabrikasına dönüştürme hedefi doğrultusunda projelerini sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda yetişen sporcular, ulusal organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla Kahramanmaraş’ın adını gururla duyurmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Trap Yaz Kupası’na katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları, organizasyona damga vurdu. 160 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde önemli dereceler elde edildi.

Yavuz İlnam’dan Şampiyonluk

Büyük Erkekler kategorisinde yarışan Yavuz İlnam, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. İlnam’ın sergilediği istikrarlı atışlar ve soğukkanlılığı, şampiyonluğu getiren en önemli etkenler arasında yer aldı.

Kadın Sporculardan Çifte Madalya

Büyük Kadınlar kategorisinde ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeli sporcular iki madalya birden kazandı. Safiye Temizdemir, zorlu mücadelelerin ardından birincilik elde etti. Rümeysa Pelin Kaya ise gösterdiği başarılı performansla üçüncülük kürsüsünde yerini aldı.

Büyükşehir’den Sporculara Tam Destek

Konya’daki başarı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin spora verdiği önemin ve yapılan çalışmaların meyvesi niteliğinde oldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, spor ve sporculara verilen desteğin artarak devam edeceği belirtildi.