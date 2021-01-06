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Türkiye'de ilk! Yutucu kuryelere İstanbul’da

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda, midelerindeki 190 adet kapsül içerisinde 2149 gram kokain ve 24 adet şeffaf plastik içerisinde 1630 gram likit kokain ile Türkiye’ye gelen üç kurye yakalandı.

Türkiye'de ilk! Yutucu kuryelere İstanbul’da

Türkiye'de ilk! Yutucu kuryelere İstanbul’da

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda, midelerindeki 190 adet kapsül içerisinde 2149 gram kokain ve 24 adet şeffaf plastik içerisinde 1630 gram likit kokain ile Türkiye’ye gelen üç kurye yakalandı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:58
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Uyuşturucu kuryelerinin Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanı'nda kullanılan yutucu tespit cihazı ile kontrol edildiği ve operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 834 bin lira olduğu öğrenildi.

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucuyu hayatlarını riske atarak midelerindeki kapsüller içerisinde Türkiye'ye sokmak isteyen biri kadın 3 yutucu kurye gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün uyuşturucu kaçakçılığı ile yürüttüğü çalışmalar sonunda, yutucu kurye yöntemiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapmak isteyen 3 kurye yakalandı.

Yutucu kuryelerin midelerindeki uyuşturucunun kanlarına karışması sonucu hayatlarını kaybetmeleri de engellenmiş oldu.

Yapılan analiz sonucu riskli görülen üç yabancı uyruklu yolcu detaylı kontrol için diğer yolculardan ayrılarak beraberindeki bagajlarla muhafaza kontrol noktasına alındı. Burada yapılan ön kontrolde yolcuların bagajlarında ya da üstlerinde taşıdığı herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı. Ancak, devam eden kontrollerde yolcuların midelerinde olağandışı bir sertliğin bulunduğu saptandı. Yolcuların hal ve tavırlarından şüphelenen muhafaza ekiplerince yolcular, Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanında kullanılan yutucu tespit cihazı ile kontrol edildi.

Bu cihazda şahısların midesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve şahıslar muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde bir yolcunun midesinde 110 adet diğer bir yolcuda 80 adet kapsül bir diğer yolcuda da 24 adet şeffaf plastik bulunduğu tespit edildi.
2 yolcunun midesinden çıkan bu kapsüllerin içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu anlaşıldı. Diğer yolcunun midesinden çıkan şeffaf plastikler içerisinde bulunan likit maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde 'sıvı kokain' olduğu anlaşıldı.

PİYASA DEĞERİ 2.8 MİLYON

Gerçekleştirilen operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucuyu midelerindeki kapsüller içerisinde, hayatlarını riske atarak Türkiye'ye sokmak isteyen 3 yutucu kurye gözaltına alındı.

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