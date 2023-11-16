Türkoğlu’nda balık avlamak isterken öldü!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Minehöyük Mahallesinde M.A(24), A.N (31) ve B.N (23) öğle saatlerinde DSİ’ye ait sulama kanalına balık tutmak amacıyla tekne ile girdi. Kanal içerisinde teknenin devrilmesi sonucu M.A (24), A.N (31), kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, B.N (23) kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye JAK, AFAD, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timi ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından 4 saat süren çalışma sonucu, B.N’nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.