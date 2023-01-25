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Türkoğlu’nda hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Türkoğlu’nda hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Türkoğlu’nda hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 10:24

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesi üzerinde yer alan hemzemin geçitte Ümit A. (36) yönetimindeki 46 AB 119 plakalı otomobil ile seyir halinde iken Gaziantep Nurdağı ilçesinden Türkoğlu’na seyir halinde olan 63682 sefer sayılı trenle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ziyad A. (36) ile Alaaddin A. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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