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Üç kafadar bağ evinde ölü bulundu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde Murat Işıklı, Barış İçöz ve Hüseyin Temel adlı arkadaşlar kaldıkları bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Üç kafadar bağ evinde ölü bulundu

Üç kafadar bağ evinde ölü bulundu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde Murat Işıklı, Barış İçöz ve Hüseyin Temel adlı arkadaşlar kaldıkları bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:58
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Konya'da bir bağ evinde; Murat Işıklı, arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel ile birlikte ısınmak için kömür sobasını yaktı. 3 arkadaş, alkol alıp yattı.

ÜÇÜNÜN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Barış İçöz'ün babası Şeref İçöz, oğlunun eve dönmemesi üzerine saat 04.00 sıralarında bağ evine gitti. Oğlu ile 2 arkadaşını hareketsiz halde bulan ve evin dumanla dolu olduğunu fark eden baba İçöz, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Adrese giden sağlık görevlileri 3 arkadaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatlarını kaybettiğini belirledi.

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