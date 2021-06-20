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Urfa'da katliam 4 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan tabancalı, tüfekli, bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada Kavas Gök ile oğulları Hikmet ve Mustafa Gök ile Reşat Gülek hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Urfa'da katliam 4 kişi öldü

Urfa'da katliam 4 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan tabancalı, tüfekli, bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada Kavas Gök ile oğulları Hikmet ve Mustafa Gök ile Reşat Gülek hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

20 Haziran 2021 Pazar 19:21
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Suruç'a bağlı Akören Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, aynı mahallede yaşayan birbiriyle akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama nedeniyle tartışma çıktı. Sulama suyunun paylaşımı nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

TABANCALI, TÜFEKLİ, BIÇAKLI, SOPALI KAVGA

Birbirlerine tabanca, tüfek, bıçak, sopa ve taşlarla saldıran kalabalığı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen jandarmaların müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan iki aileye mensup 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

4 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Kavas Gök (62), oğulları Hikmet Gök (32) ve Mustafa Gök (34) ile Reşat Gülek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, polisin yoğun önlem aldığı Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

MAHALLEDE SIKI ÖNLEM

Kavgada yaralanan iki aileye mensup 4 kişinin tedavilerine ise çeşitli hastanelerde devam ediliyor. Yeni bir olay yaşanmaması için giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede önlem alan jandarma ekipleri ise yaptığı araştırmada kavgaya karıştığını saptadığı 8 kişiyi gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin sorgulanmalarına başlanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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