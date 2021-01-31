Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Buzlanmaya karşı gece mesaisi
Buzlanmaya karşı gece mesaisi
SANKO okulları’nda online söyleşi
SANKO okulları’nda online söyleşi
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
Onikişubat Belediyesi Ekipleri Karla Mücadele...
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı
Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu

Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını öldürdü... ‘Şeytana benziyordu’ dedi!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde çıkan tartışma sonucunda uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Uyuşturucunun etkisiyle akaryakıt istasyonuna ateş açan genç yakalanarak gözaltına alınırken ifadesinde ‘şeytana’ benzettiği için öldürdüğünü söyledi.

Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını öldürdü... ‘Şeytana benziyordu’ dedi!

Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını öldürdü... ‘Şeytana benziyordu’ dedi!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde çıkan tartışma sonucunda uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Uyuşturucunun etkisiyle akaryakıt istasyonuna ateş açan genç yakalanarak gözaltına alınırken ifadesinde ‘şeytana’ benzettiği için öldürdüğünü söyledi.

31 Ocak 2021 Pazar 13:46
banner459

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ece Caddesinde meydana gelen olayda, Berk Bilge Aslan ile arkadaşı Berkay K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Berkay K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan tabanca ile arkadaşı Berk Bilge Aslan'ı vurdu. Şüpheli Berkay K. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berk Bilge Aslan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ŞEYTANA BENZETMİŞ

Olay yerine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Berkay K'yi Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde arkadaşını 'şeytana' benzettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki hayvanlar telef oldu
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki hayvanlar telef oldu
Kahramanmaraş'ta ocak ayında 63 silah ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta ocak ayında 63 silah ele geçirildi
Bir aile yok oldu
Bir aile yok oldu
Oğlunu bıçaklayıp pencereden atladı
Oğlunu bıçaklayıp pencereden atladı
50 koyunu 2 bin lirayla gitti
50 koyunu 2 bin lirayla gitti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber