Uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını öldürdü... ‘Şeytana benziyordu’ dedi!

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ece Caddesinde meydana gelen olayda, Berk Bilge Aslan ile arkadaşı Berkay K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Berkay K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan tabanca ile arkadaşı Berk Bilge Aslan'ı vurdu. Şüpheli Berkay K. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berk Bilge Aslan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ŞEYTANA BENZETMİŞ

Olay yerine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Berkay K'yi Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde arkadaşını 'şeytana' benzettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.