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Uyuyan eşini boğdu

Büyükçekmece'de bir kişi 2 çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuyan eşini boğdu

Uyuyan eşini boğdu

Büyükçekmece'de bir kişi 2 çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 09:56

Olay geçen Pazar sabaha karşı Muratçeşme Mahallesi Piroğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 8 yıllık evli çift Ünal Özcan ile Bahar Özcan evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından 2 çocuk annesi Bahar Özcan uyumak için odasına gitti. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ünal Özcan 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Katil zanlısı olayın ardından bacanağını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

Bacanağının ihbarı üzerine eve gelen ekipler, kadının cansız bedenini buldu. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Bahar Özcan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

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BOĞDUöldürdüSivasEşiKadın
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